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Житель Дагестана получил 12 лет колонии за создание ячейки ИГ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Азамату Хаджиеву, признав его виновным по нескольким статьям террористической направленности, он получил 12 лет колонии строгого режима.

"Установлено, что осужденный в 2017 году в Буйнакске создал террористическое сообщество и дал присягу лидеру запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Он изучал материалы по минно-подрывному делу и методам ведения "джихада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хаджиев также согласился на предложение одного из членов террористического сообщества напасть на сотрудников правоохранительных органов. Для этого он купил компоненты для изготовления взрывного устройства и спрятал их в Буйнакске.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 205.4 (Организация террористического сообщества) , ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 208 (Организация незаконного вооруженного формирования) , ст. 205.3 (Прохождение обучения для террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 ст. 317 (Подготовка к покушению на сотрудников правоохранительных органов) , ч. 3 ст. 222 (Незаконный оборот оружия), ч. 3 ст. 222.1 (Незаконный оборот взрывчатки) и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

Дагестан Ростов-на-Дону Буйнакск

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