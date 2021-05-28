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Глава тульского реабилитационного центра осужден условно за гибель человека

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Заокский районный суд Тульской области вынес приговор руководителю реабилитационного центра по делу о гибели человека в результате пожара.

Подсудимого приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

По материалам суда, директор некоммерческой организации "Достойный особый мир" оказывал услуги по реабилитации и социальной адаптации инвалидов в двух зданиях, которые еще не были введены в эксплуатацию и не были оснащены средствами пожаротушения.

Из-за пожара в ночь на 20 июня 2020 года один человек погиб.

По данным следственного управления СКР по Тульской области, пожар возник в результате замыкания электропроводки.

Во время пожара 14-летний подросток-инвалид был вынужден выпрыгнуть из окна второго этажа и получил травмы. Погиб находившийся в гостях у руководителя организации мужчина.

Кроме того, как считает следствие, во время пожара возникла угроза жизни и здоровью других клиентов организации, в том числе детей.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), части 2 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).

Тульская область

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