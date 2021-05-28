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МИД возложил на Штаты ответственность за развал Договора по открытому небу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва возлагает на Вашингтон всю полноту ответственности за развал Договора по открытому небу, заявляет МИД РФ.

"27 мая государственный департамент США уведомил МИД России о том, что в Вашингтоне принято решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Свое деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью" - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в пятницу.

"Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией Дональда Трампа", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ заявили, что "США совершили еще одну грубую политическую ошибку". "Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится, в конечном счете, и их собственная безопасность", - говорится в документе.

"Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США", - заявили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что "Россия на протяжении длительного времени делала все возможное для сохранения ДОН". "Мы были терпеливы и дали администрации США возможность пересмотреть ранее принятое близорукое решение. Однако этого не произошло. Отказ США возвращаться в ДОН подтверждает полную обоснованность принятого президентом Российской Федерации решения о запуске внутригосударственных процедур по выходу нашей страны из Договора", - отметили в МИД РФ.

Ранее принятый Госдумой закон о денонсации ДОН будет 31 мая рассмотрен комитетом по международным делам Совета Федерации, а 2 июня - на пленарном заседании этой палаты Федерального Собрания. Затем документ поступит на подпись президенту России.

МИД РФ. США Договор по открытому небу

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