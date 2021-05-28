Глава "Росатома" задекларировал 101,5 млн рублей годового дохода

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев задекларировал за 2020 год 101,5 млн рублей дохода, в том числе по основному месту работы - 96,98 млн рублей, следует из материалов госкорпорации.

В 2019 году он задекларировал 74,48 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 71,2 млн рублей.

Первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заработал в прошлом году 116,3 млн рублей, в том числе на основном месте работы 50,4 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 г. составил 160,8 млн рублей).

Первый замглавы госкорпорации по операционному управлению Александр Локшин по итогам 2020 года задекларировал 98,7 млн рублей, из которых на основное место работы пришлось 49 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 94,7 млн рублей).

Первый замглавы "Росатома" Иван Каменских заработал в прошлом году 94,1 млн рублей, в том числе по основному месту 55,6 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 88,2 млн рублей).

Статс-секретарь, заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Сергей Новиков задекларировал за 2020 год доходы в размере 45,4 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 42,1 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 39,2 млн рублей).

Замглавы "Росатома" - директор блока международной деятельности Николай Спасский заработал в 2020 году 43 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 42,6 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 41 млн рублей).

Замглавы по науке и стратегии Юрий Оленин задекларировал по итогам прошлого года доходы в сумме 57,6 млн рублей, из которых на основное место работы пришлось 51,1 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 50,5 млн рублей).

Глава машиностроительного дивизиона госкорпорации - АО "Атомэнергомаш" - Андрей Никипелов задекларировал доходы за 2020 год в сумме 43,4 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 36,4 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 45,3 млн рублей).

Глава АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров заработал в 2020 году 55 млн рублей доходов, из которых 45,99 млн рублей пришлось на основное место работы (общий декларированный доход за 2019 год - 46,9 млн рублей).

Заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша задекларировал за 2020 год доходы в размере 41,2 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 40,7 млн рублей (общий декларированный доход за 2019 год - 38,7 млн рублей).

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья Ребров задекларировал за 2020 год доходы в размере 33,07 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 29,2 млн рублей.

Замглавы "Росатома" по персоналу Татьяна Терентьева заработала в прошлом году 91,6 млн рублей, из них по основному месту работы - 30,8 млн рублей.