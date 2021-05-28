Возбуждено дело об организации фиктивного фестиваля за 600 тысяч рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Волгоградской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества администрации региона. Ему вменяют растрату 600 тысяч рублей из бюджета на фиктивный фестиваль, сообщило областное надзорное ведомство.

Совместная проверка прокуратуры и УФСБ выявила, что 12 декабря 2020 года комитет по делам национальностей и казачества и компания "РАЙ-ГРАСС" заключили госконтракт на организацию и проведение 16 декабря фестиваля русской культуры. В этот же день компания заключила договор на помощь в организации праздника с муниципальным учреждением "Информационное агентство Волгограда".

24 декабря комитет заплатил подрядчику за фестиваль более 600 тысяч рублей.

"Однако надзорная проверка показала, что фактически 16 декабря мероприятие не проводилось, а в качестве подтверждения якобы состоявшегося фестиваля заказчику были представлены видеоматериалы концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье о служебном подлоге.