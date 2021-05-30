Беглеца из колонии-поселения в Адыгее задержали в Анапе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Заключенный, сбежавший 28 мая из колонии-поселения в Майкопе (Адыгея) задержан в Анапе (Краснодарский край), сообщает в воскресенье пресс-служба УФСИН региона.

"Уроженец города Севастополя, совершивший уклонение от отбывания наказания в колонии-поселении №6 в Майкопе, был задержан в Анапе и возвращен сотрудниками УФСИН в исправительное учреждение", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что сбежавший заключенный был осужден по статье 161 УК РФ (грабеж).