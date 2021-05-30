В старейшей гостинице Петрозаводска произошел крупный пожар

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел в воскресенье вечером в здании гостиницы "Северная" в Петрозаводске. К настоящему моменту огонь полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался в одном из номеров на четвертом этаже.

Из здания эвакуировали 49 человек. Пострадавших и погибших нет.

Гостиница "Северная" - старейшая гостиница Петрозаводска. Построена в 1939 году, но во время Великой Отечественной войны была почти полностью разрушена. Здание восстановили в 1948 году. Гостиница является градостроительной доминантой исторического центра города и памятником архитектуры регионального значения.