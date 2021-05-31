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Бывший заммэра Иркутска арестован по обвинению в получении взяток

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Иркутска по ходатайству следователя СКР избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему заместителю мэра - председателю комитета по управлению Октябрьским округом города, обвиняемому в получении трех взяток в крупном размере, сообщается на сайте суда.

По версии следствия, взятки бывший заммэра получил от организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя 30 мая.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об избрании меры пресечения чиновнику, который был назначен заммэра - председателем комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска в июне 2017 года. С октября 2020 до февраля 2021 года тот исполнял обязанности заммэра - председателя комитета городского обустройства областного центра.

Иркутск

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