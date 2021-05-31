Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Алтайском крае

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Алтайском крае три человека погибли и восемь пострадали, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Автоавария произошла утром в понедельник на 2-м километре автодороги Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda, мужчина 1997 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автобусом Iveco, принадлежащим одному из предприятий. Автобус перевозил работников.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда "скорой". Также, по предварительной информации, восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте дорожной аварии, устанавливаются все обстоятельства ДТП.