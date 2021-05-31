Рыбак погиб от удара током на кузбасском озере

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают владельца линии электропередач, установленной вблизи озера в Кемеровском районе, где от удара током погиб рыбак, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Инцидент произошел накануне днем вблизи села Ягуново. По предварительным данным, 61-летний мужчина с друзьями рыбачил на озере под ЛЭП. У него была удочка длинной около семи метров. Когда рыбак решил перейти на другое место, он закинул удочку на плечо и задел ею провод. От удара током мужчина скончался.

В рамках проверки следственные органы выяснят, кому принадлежит ЛЭП, должны ли были провода находиться на такой высоте и имелись ли вблизи опасного объекта предупреждающие объявления.