Воронежец застрелил одного мужчину и ранил другого из-за 7 тыс. руб.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Житель Воронежа, выстреливший из ружья в двух мужчин, задержан по подозрению в покушении на убийство, сообщает в понедельник следственное управление СКР по региону.

Установлено, что в ночь на 30 мая подозреваемый подъехал к одному из домов в поселке Придонской, где находилась компания мужчин. Среди них был знакомый подозреваемого, который ранее якобы похитил у него около 7 тыс. рублей.

"В связи с возникшим на этой почве конфликтом подозреваемый выстрелил из имевшегося при нем охотничьего ружья из окна своей машины в 34-летнего знакомого, одновременно попав в находившегося рядом с тем 33-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. Вскоре один из них - 33-летний мужчина - скончался от полученных травм.

По данному факту было возбуждено дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц). В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте подозреваемого.