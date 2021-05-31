Путин призвал допустить родителей к организации питания в школах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение по доступу родительских комитетов к организации питания в школах, считает, что его нужно реализовать.

В ходе встречи с главой государства уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о проверках исполнения закона о питании в школах. По ее словам, в числе прочих были выявлены такие нарушения как выдача меню завтрака вместо обеда в некоторых школах, где есть две смены. "Стоимость разная и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более, что это нарушение закона", - сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен сообщила, что вместе с Генпрокуратурой РФ были проведены масштабные проверки образовательных организаций, выявленные нарушения постепенно устраняются.

"Я уже говорил об этом, ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей. Тем не менее, доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца", - сказал Путин.