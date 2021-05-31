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Двух красноярских полицейских заподозрили в избиении граждан

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае двоих полицейских задержали по обвинению в избиении двух жителей города Шарыпово.

Как сообщили в региональном управлении СК, это 36-летний замначальника отдела МВД "Шарыповский", он арестован, и 35-летний оперуполномоченный этого же отдела, он помещен под домашний арест.

По версии следствия, 30 апреля утром они, находясь при исполнении служебных обязанностей, не имея законных оснований, на служебной Lada Granta вывезли двух человек в безлюдное место за городом и, применяя насилие и огнестрельное оружие ограниченного поражения, "нанесли потерпевшим телесные повреждения, причинили физическую боль и моральный вред, существенно нарушив их права и законные интересы".

Материалы на подозреваемых следствию передали из ФСБ.

Полицейским вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия (п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК).

СКР МВД ФСБ Красноярский край Шарыпово

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