Четверо боевиков из Дагестана получили от 10 до 18 лет колонии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в терроризме и приговорил их к длительным срокам заключения, сообщает пресс-служба суда.

Обвинительный приговор вынесен в отношении Гадада Рамазанова, Рахматуллы Магомедова, Рамазана Курбанова и Рамазана Тагривердиева.

"Установлено, что в мае 2015 года в Агульском районе Дагестана Магомедов и Рамазанов объединились для осуществления террористической деятельности. Позже они же создали незаконное вооруженное формирование, в которое в июне 2016 года вступили Тагривердиев и Курбанов. Они в 2016 и 2017 годах готовили покушение на сотрудников правоохранительных органов и на главу Агульского района республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранты дела также вымогали у жителя района деньги для нужд группировки. Кроме того, в мае 2017 года они подожгли торговавшие алкоголем продуктовые магазины в центре села Тпиг. Сумма ущерба от их действий превысила 3 млн рублей.

Уточняется, что житель Дагестана Али Алиев, который также проходил по делу о подготовке нападения на главу района, оправдан судом.

В зависимости от роли и степени вины фигуранты дела были признаны виновными в создании террористического сообщества, организации незаконного вооруженного формирования и подготовке к убийству.

Магомедову назначено наказание в виде 18 лет колонии, Рамазанову - 16 лет, Курбанову - 12 лет и Тагривердиеву - 10 лет. Все они будут обывать сроки в колонии строгого режима.