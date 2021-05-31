Двух волгоградских врачей отправили в колонию за смерть роженицы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области приговорил к двум годам колонии каждого из двух врачей перинатального центра №1, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть роженицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

В январе 2017 года в перинатальный центр №1 Волжского с диагнозом ОРВИ поступила беременная пациентка. Несмотря на высокий риск преждевременных родов, заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия Андреева и заместитель главврача по медчасти Елена Попова приняли решение отправить пациентку на долечивание простуды в городскую больницу.

Однако во время транспортировки у девушки продолжились боли и спустя три часа ее вновь вернули в перинатальный центр. На момент обследования пациентки оказалось, что плод был уже мертв, но Андреева и Попова решили отказаться от кесарева сечения и провели естественные роды.

В результате халатности врачей у девушки открылось кровотечение. После потери 4 литров крови пациентка впала в кому и через несколько дней скончалась.

Суд признал врачей виновными по пунктам "а, в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека), говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 апреля Дзержинский районный суд Волгограда поставил точку в деле о подмене органов умершей в январе 2017 года из-за халатности врачей роженицы перинатального центра №1 города Волжского. К 9 годам колонии строгого режима приговорен бывший главный патологоанатом Волгоградской области Вадим Колченко.

По данным следствия, патологоанатом, вместе с двумя подчиненными подменил органы умершей беременной женщины для занижения статистики материнской смертности.

В частности, по данным ведомства, врач установил, что беременная волгоградка умерла от вирусной инфекции, после чего подменил ее биообразцы на образцы неизвестного мужчины, скончавшегося от аутоиммунного гепатита.

Соучастницы патологоанатома Наталья Герасименко и Екатерина Черкасова признаны виновными в служебном подлоге и приговорены к двум годам условно каждая.