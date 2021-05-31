Минюсту дадут право получать у банков данные об операциях и счетах НКО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет Минюсту запрашивать у кредитных организаций информацию об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО), сейчас банки могут не представлять данную информацию, ссылаясь на банковскую тайну.

Информация представляется по запросу как Минюста, так и его территориальных органов, запрос должен быть подписан руководителем либо заместителем.

В пояснительно записке говорится, что получение от кредитных организаций соответствующей информации позволит оценить достоверность представляемых НКО, чтобы определить соответствие ее деятельности уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств.

Авторы напоминают, что Минюст и сейчас имеет право запрашивать у банков информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО, однако банки могли ссылаться на статью о банковской тайне и не предоставлять информацию.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.