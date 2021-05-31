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В Северной Осетии расстрелявший двух человек у автосервиса получил 15 лет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Суд в Северной Осетии вынес приговор жителю республики Олегу Хосонову, расстрелявшему из ружья двух человек у автомастерской в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Подсудимый признан виновным по пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом) и приговорен к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Установлено, что 9 июня 2018 года между Аланом Биченовым и братом фигуранта дела Сосланом Хосоновым у здания автосервиса в Беслане произошел конфликт, перешедший в драку. Олег Хосонов решил вступиться за брата, взяв ружье "ИЖ-81 (Ягуар)" 12-го калибра и подъехал к автомастерской. Он несколько раз прицельно выстрелил из ружья в двоих потерпевших. Они скончались.

Северная Осетия

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