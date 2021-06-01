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Полиция задержала приморского браконьера, напавшего на госинспектора

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска ОМВД России поймали во Владивостоке мужчину, находящегося в федеральном розыска по обвинению в нападении на госинспектора, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

"В ходе патрулирования государственный инспектор обратил внимание на мужчину, который занимался незаконной добычей биоресурсов на заповедной территории. Госинспектор попытался задержать браконьера, однако нарушитель оказал сопротивление", - говорится в сообщении.

В главке добавили, что напавший скрылся. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили мужчину в региональный розыск. Они выяснили, что обвиняемый родом из Новосибирской области, но живет в Приморском крае. Дома он так и не появился, вскоре нападавшего объявили в федеральный розыск.

Инцидент произошел в районе бухты Средней в Хасанском районе Приморья.

Беглеца обнаружили и задержали во Владивостоке. Сейчас он находится в отделении полиции, меру пресечения пока не выбрали.

Приморский край Владивосток

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