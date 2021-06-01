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В РФ заключена первая сделка с недвижимостью, дистанционно заверенная нотариусами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Росреестр зарегистрировал право собственности по первой электронной сделке купли-продажи квартиры, заверенной дистанционно двумя нотариусами, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Новый инструмент - регистрация прав по дистанционно удостоверенным сделкам - был разработан в рамках развития сотрудничества с нотариатом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, продавец и покупатель, находящиеся в разных регионах РФ, совершили все процедуры удаленно, благодаря электронному взаимодействию Росреестра и Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

По словам замглавы Росреестра Елены Мартыновой, к концу 2022 года планируется сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам до нескольких минут. Она добавили, что заявителям при сделках в дистанционных форматах оказывается помощь, и процедура совершается значительно быстрее очной.

Первая сделка проводилась по регистрации прав на квартиру находящуюся в городе Белогорске Амурской области. Продавец и покупатель находились в Краснодарском крае и Амурской области. Сначала участники сделки на местах подали документы нотариусам, которые далее связались между собой через Единую информационную систему нотариата и удостоверили сделку. Каждый из участников подписал документы простой электронной подписью на специальном планшете. После этого нотариус Краснодарского края направил электронный пакет документов на регистрацию в Росреестр.

Росреестр

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