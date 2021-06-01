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В Подмосковье задержали подозреваемых в убийствах пенсионеров ради квартир

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержана группа подозреваемых в убийстве как минимум пяти пенсионеров с целью завладения их недвижимостью, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Следственными органами соединено в одно производство несколько уголовных дел по фактам убийств пенсионеров и мошенничества с их недвижимостью", - сказала Врадий во вторник журналистам. Она добавила, что сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте трех подозреваемых в данных преступлениях. Имен задержанных представитель СКР не уточнила.

По данным следствия, "группа лиц совершала преступления с 2016 года". Как заявила Врадий, злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров с квартирами, проживающими в городе Электросталь.

"В дальнейшим под различными предлогами подозреваемые встречались с ними, напаивали, переоформляли права собственности на квартиры и после этого вывозили в лесной массив, где оставляли", - сказала Врадий.

К настоящему времени, по ее словам, следствию известно о пяти таких эпизодах, "убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить".

"К настоящему времени в рамках расследования уголовного дела проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что в ходе обысков изъято большое количество договоров дарения и купли-продажи недвижимости. Следствие намерено установить дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных, а также их возможных соучастников, добавила Врадий.

Ольга Врадий СКР Подмосковье Элекросталь

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