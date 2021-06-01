Женщина пострадала при взрыве газа в продуктовом магазине в Ингушетии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел в магазине в ингушской Назрани, в результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

ЧП произошло на пересечении улиц Картоева и Тагиева. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Пострадавшая доставлена в ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние 55-летней женщины медики оценивают как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб устанавливают причины и обстоятельства происшествия.