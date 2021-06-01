Челябинские похитители 13 млн руб. из банкоматов получили 5 лет колонии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Челябинска вынес приговор двум местным жителям, похитившим свыше 13 млн рублей из банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

Суд признал их виновными по статье 158 УК РФ (кража). Одного приговорили к пяти годам колонии общего режима., а второго – к пяти годам двум месяцам в колонии общего режима.

В 2014-2019 годах соучастники по ночам проникали в помещения, где есть банкоматы, вскрывали их и забирали деньги. Предварительно они отключали сигнализацию.

Так, в ноябре 2017 года они похитили более 80 тыс. рублей, забравшись в магазин "Магнит". Через месяц вскрыли банкомат в помещении почтового отделения, их добычей стали свыше 7,2 млн рублей.

Всего подсудимые совершили 21 преступление, похитив в общей сложности более 13 млн рублей, уточняет прокуратура.

Гражданские иски представителей потерпевших удовлетворены в полном объеме.