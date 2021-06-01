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Экс-глава тюменского УМВД оштрафован на 3,6 млн рублей за коррупцию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени вынес приговор бывшему главе областного УМВД Юрию Алтынову и его подчиненному, экс-начальнику паспортно-визового центра Валерию Калалбу по делу о взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе облсуда.

Суд назначил Алтынову штраф в размере 3,6 млн рублей и на пять лет лишил его права занимать должности на госслужбе. Кроме того, суд лишил его звания генерал-майора полиции. Подельник Алтынова оштрафован на 1,6 млн рублей.

В ноябре 2019 года начальник тюменского УМВД был арестован по подозрению во взяточничестве. В том же месяце президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Алтынова от должности

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МВД РФ Тюменская область Юрий Алтынов

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