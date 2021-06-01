Рыбинский "Вымпел" построил самый большой за свою историю корабль для боеприпасов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Рыбинске судостроительный завод "Вымпел" 1 июня спустил на воду морской корабль "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. Корабль предназначен для перевозки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли.

Корабль построен по заказу Минобороны.

Он стал самым большим судном, выпущенном на "Вымпеле". Его масса - более 2200 тонн, длина - 77 метров, ширина - 16 метров, высота - 14 метров, водоизмещение превышает 3 600 тонн.

В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

Ранее он входил в ГК "Калашников". В декабре прошлого года 82,88% акций судзавода приобрело АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).