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Экс-глава счетной палаты Астрахани осужден за превышение полномочий

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани вынес приговор бывшему председателю Контрольно-счётной палаты Астраханской области Дмитрию Парфенову по делу о сокрытии фактов привлечения необоснованных кредитов в бюджет региона.

Парфенов признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР Андрей Хегай.

Отмечается, что полномочия были превышены при проведении контрольных мероприятий в отношении законопроекта и отчета об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год. С апреля по июнь 2019 года обвиняемый "намеренно скрыл факты привлечения правительством региона в лице председателя Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова необоснованных коммерческих кредитов на сумму 6,2 млрд рублей".

Это привело к причинению особо крупного ущерба региональному бюджету на общую сумму более 212 млн рублей.

Как сообщалось, 24 февраля в Кировском районном суде Астрахани началось рассмотрение дела о злоупотреблениях бывших членов регионального правительства – Шведова и Султанова.

Бывшие высокопоставленные чиновники в рамках одного дела обвиняются по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Оба находятся под стражей с лета 2019 года. На их имущество наложен арест.

Султанов возглавлял астраханское правительство с апреля 2017 года. В июне 2019 года он покинул этот пост. Шведов работал в министерстве финансов региона с 2006 года. Изначально он занимал должность заместителя главы ведомства, а в 2010 году стал его руководителем.

Астрахань

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