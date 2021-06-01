Более тысячи дополнительных поездов пустят в России на лето

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в летний период назначает свыше тысячи дополнительных поездов дальнего следования, сообщила компания в телеграм-канале.

"Этим летом будет курсировать более 1000 дополнительных поездов. Из них порядка 600 - в сообщении с югом России, включая Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

В составе детских организованных групп планируется перевезти свыше 300 тыс. детей, для них будет назначено более 180 специальных рейсов. Составы для детских групп будут формироваться из новых вагонов, оборудованных биотуалетами, кулерами и кондиционерами, отмечает компания.