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В Туле четыре человека пострадали при наезде машины на тротуар

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полиция Тулы устанавливает обстоятельства наезда машины на пешеходов, находившихся на тротуаре, сообщила во вторник пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Ф.Энгельса и Каминского водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автомобилем Daihatsu, после чего наехал на стоявших на тротуаре четырех человек, двое из которых - девочки пяти и 12 лет, говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи трое пострадавших – дети и их мать – были отпущены на амбулаторное лечение, а женщина 1991 года рождения госпитализирована с травмами.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Тула ДТП

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