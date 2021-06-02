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Пятеро подростков госпитализированы после взрыва газового баллона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Вологодской области пять подростков попали в больницы после взрыва газового баллона, который они пытались разобрать. Они получили травмы, один из них в тяжелом состоянии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Взрыв произошел на улице в дачном поселке "Урожайный".

По сведениям собеседника агентства пострадавшим детям от 13 до 15 лет. Большинство из них, скорее всего, будут отпущены по домам после осмотра, добавил он.

Позднее источник в клинике сообщил "Интерфаксу", что троим пострадавшим стало хуже. "Состояние троих детей за ночь осложнилось и оценивается как тяжелое. Еще двое - в средней тяжести", - сказал он.

Вологодская область

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