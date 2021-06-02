Случился сбой в движении электричек Горьковского направления к центру

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве на Горьковском направлении Московской железной дороги по пути к центру сломался поезд. Он встал у станции "Нижегородская", сообщил телеграм-канал городского Департамента транспорта.

Из-за этого произошел сбой в движении поездов.

Предполагалось, что вставший поезд уберет вспомогательнй локомотив. Однако в 8:40 в Дептрансе сообщили, что поезд двинулся самостоятельно и уже прибыл на Курский вокзал.

ЦППК и МЖД принимают меры, чтобы восстановить движение по графику. Предполагается, что в расписание внесут "точечные изменения".