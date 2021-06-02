Банкам запретили заранее проставлять "галочки" в кредитных договорах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает банкам при заключении договоров потребительского кредитования и предоставлении дополнительных услуг по ним проставлять за заемщика типографские знаки (в виде "галочек" или иных обозначений) о согласии с условиями.

Документ (№843962-7) был внесен в парламент группой депутатов от фракции "Единая Россия" в июне 2020 г.

Поправки вносятся в закон о потребительском кредите. Статья, которая регулирует заключение кредитных договоров, дополняется уточнением, что банк не может проставлять в договоре заранее отметок о согласии заемщика на оказание ему по договору потребительского кредита дополнительных услуг. "Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается", - говорится в принятом законе.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.