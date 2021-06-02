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В Новосибирске придумали, как избежать почечных осложнений после операций на сердце

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Специалисты НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН разработали стратегию защиты органов от повреждения с помощью новой методики. Об этом сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Уже доказано, что технология безопасна и позволяет снизить риск возникновения почечных осложнений и дисфункции миокарда после оперативного вмешательства. Широкое внедрение технологии может сэкономить до $1 млрд для системы здравоохранения РФ за счет снижения затрат на лечение осложнений в сердечно-сосудистой хирургии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на значительный прогресс в кардиохирургии, повреждение миокарда и почек пациентов во время операции по-прежнему остаются серьезными и частыми осложнениями: послеоперационное почечное повреждение, например, диагностируется у 30-52% кардиохирургических пациентов.

Во время кардиохирургической операции легкие человека выключены, а все витальные функции, в том числе дыхание и кровообращение, обеспечиваются с помощью аппарата искусственного кровообращения (ИК), при этом оксид азота (NO), регулирующий различные биологические процессы и способствующий адаптации сердца и почек к операционному стрессу, не может попасть в органы-мишени.

Ученые модернизировали аппарат ИК таким образом, чтобы оксид азота попадал в системный кровоток и, соответственно, ко всем органам и тканям.

Стратегия органопротекции оксидом азота уже внедрена в клиническую практику отделения сердечно-сосудистой хирургии и отделения анестезиологии и реанимации Томского НИИ кардиологии, разработаны методические рекомендации по ее применению.

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