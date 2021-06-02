Власти Колымы заявили о нехватке авиабилетов до Москвы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Магаданской области возник дефицит авиабилетов в Москву и обратно в пик летних отпусков, в первую декаду лета, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящий момент билеты из Магадана есть в наличии, начиная с 22 июля. По направлению из Москвы в Магадан нет в наличии билетов с 10 августа до середины сентября", - заявил через пресс-службу начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Минтранса области Александр Афанасьев.

По поручению губернатора Сергея Носова Минтранс и "Аэрофлот" ищут решение проблемы, добавил он.

По данным чиновников, сейчас в Москву из Магадана летает девять самолетов в неделю, они перевозят по 409 человек. Этого не хватает.

В "Аэрофлоте" попросили сутки, чтобы разобраться в ситуации, добавили в пресс-службе.

Губернатор Носов, комментируя ситуацию, написал в инстаграме, что "если потребуется, будут менять самолеты на более вместительные или вводить дополнительные рейсы".