Расходы бизнеса на фитнес для сотрудников предложено вычитать из налогов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли поправки в Налоговый кодекс, по которым расходы работодателей на оплату услуг по фитнесу для работников предлагается принимать в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

Законопроект № 1184418-7 внес в палату депутат-единоросс Андрей Ветлужский.

Сейчас расходы работодателя на организацию занятий по физкультуре и спорту для сотрудников, по закону, не принимются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

"На российских интернет-ресурсах множество рекомендаций, как финансовой службе предприятия или организации обойти эту норму. Таким образом, если организация желает приобщить своих работников к спорту и уменьшить на такие расходы базу по налогу на прибыль, надо готовиться к спору с проверяющими и доказывать законность учета расходов на фитнес в составе других расходов на улучшение условий труда или в премировании работников", - говорится в пояснительной записке к документу.

Депута предложил дать работодателямй право учесть затраты, понесенные на организацию занятий спортом для коллектива, в составе расходов при исчислении базы по налогу на прибыль. При этом указанные расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов, но не более 30 тысяч рублей в год на каждого работника.

В конце марта Госдума уже приняла закон, который позволяет гражданам получить налоговый вычет по НДФЛ при оплате услуг, связанных с физкультурой и спортом. Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. То есть в качестве налогового вычета гражданин сможет получить обратно за год не более 15 600 рублей.