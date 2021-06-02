Житель Подмосковья получил срок за удар полицейского в лицо в аэропорту

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к реальному сроку жителя Московской области, который, будучи пьяным, дебоширил в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" и ударил женщину-полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным суда и следствия, вечером 24 декабря 2020 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний житель Подмосковья громко матерился в зоне паспортного контроля и нарушал общественный порядок.

Сотрудница транспортной полиции попросила мужчину прекратить противоправные действия и предъявить документы. В ответ он ударил женщину по лицу.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначил ему 1 год и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.