Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Житель Подмосковья получил срок за удар полицейского в лицо в аэропорту

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к реальному сроку жителя Московской области, который, будучи пьяным, дебоширил в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" и ударил женщину-полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным суда и следствия, вечером 24 декабря 2020 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний житель Подмосковья громко матерился в зоне паспортного контроля и нарушал общественный порядок.

Сотрудница транспортной полиции попросила мужчину прекратить противоправные действия и предъявить документы. В ответ он ударил женщину по лицу.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и назначил ему 1 год и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург Московская область

Новости
ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

СК заинтересовался видео с мужчиной, примотанным скотчем к летящему вертолету

ПМЭФ-2021

В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом

В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом
ПМЭФ-2021

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний
ПМЭФ-2021

Песков не увидел связи дел Пивоварова и Гудкова с инвестклиматом

ЦИК 16 июня обсудит замечания к многодневному голосованию

ПМЭФ-2021

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Чемезов подтвердил интерес "Ростеха" к "Акадо"

Расходы бизнеса на фитнес для сотрудников предложено вычитать из налогов

Совет Федерации одобрил закон о "социальной газификации"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');