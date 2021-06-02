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ПМЭФ-2021

В России утверждена стратегия сохранения зубров

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил стратегию сохранения зубра в Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте министерства.

"Сохранять редкие виды - не просто наша задача, это наша обязанность. Зубр стал первым животным из 13 приоритетных, для которых мы разработали меры по сохранению. Впереди еще 12 видов и 12 стратегий", - прокомментировал министр.

Отмечается необходимость увеличения численности в природе до 2750 особей: 2500 в европейской части России и 250 на Северном Кавказе. Стратегия предусматривает два этапа: с 2021 по 2024 года, и с 2025 до 2030 года.

Зубру присвоен первый природоохранный статус. Такой же статус присвоен и другим приоритетным животным федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма": амурский тигр, переднеазиатский леопард, дальневосточный леопард, снежный барс, белый медведь, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, стерх, охотоморские популяции серого и гренландского китов.

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