На Урале пожизненно осужден участник банды, на счету которой 5 убийств

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области вынес приговор пятерым участникам банды Дмитрия Романова, орудовавшей на Урале на протяжении десяти лет. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Один из фигурантов дела Кирилл Ермолаев, участвовавший в убийствах, совершенных в составе банды, получил пожизненный срок.

Еще четверо членов банды за участие в разбоях и похищениях людей получили от 5 до 10 лет колонии строгого режима.

Весной этого года главарь банды Романов и его активный сообщник Александр Афанасьев были осуждены к 24 и 19 годам лишения свободы соответственно.

В зависимости от роли каждого они были признаны виновными в пяти убийствах, похищениях людей, разбойных нападениях и вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия, хищении дорогих автомобилей.

Романова, Ермолаева и Афанасьева задержали летом 2016 года, но долгое время тяжкие преступления, совершенные бандой, оставались нераскрытыми.