В Петербурге освободили от наказания врача, из-за которого умер ребенок

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к ограничению свободы детского врача, пациент которой скончался из-за несвоевременно диагностированного острого аппендицита. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Суд приговорил Юлию Конунову к двум годам ограничения свободы и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В счет компенсации морального вреда с больницы в пользу родителя умершего ребенка взыскано 2 млн рублей.

Летом 2017 года Конунова, будучи лечащим врачом пациента 2015 года рождения, своевременно не организовала его осмотр и консультацию у детского хирурга, из-за чего у ребенка поздно диагностировали острый аппендицит. Из-за не проведенной вовремя операции ребенок умер.

Суд переквалифицировал действия Конуновой с части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) на часть 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина вину не признала.