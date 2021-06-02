11 челябинцев пойдут под суд за кражу 73 тонн металлолома из вагонов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Одиннадцать жителей Челябинской области предстанут перед судом за кражу более 73 тонн металлолома из железнодорожных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в среду.

Все обвиняемые – жители Кунашакского района. Их задержали в 2019 году.

По сведениям полиции, местные жители в возрасте от 17 до 44 лет похищали металлолом из полувагонов грузовых поездов, стоявших на станции Тахталым Южно-Уральской железной дороги. Затем сдавали его в пункты приема и делили выручку.

Общий вес похищенного превысил 73 тонны, а ущерб собственникам составил более 1 млн 400 тыс. рублей.

Всего следователи возбудили 28 уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором. Материалы направлены в Кунашакский районный суд.