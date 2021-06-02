Школьница умерла в волгоградском лагере "Орленок" от остановки сердца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя школьница умерла в детском лагере "Орленок" в Волгограде от остановки сердца, сообщает областной комитет здравоохранения.

По данным ведомства, вечером в среду девушка вместе с подружками из отряда находилась в одной из комнат детского лагеря. В какой-то момент она потеряла сознание и больше не приходила в себя.

"На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орленок", также приехала бригада скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия (продолжались 25 минут) не привели ребенка в чувства - медики, до конца боровшиеся за жизнь девочки, зафиксировали остановку сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок, скорее всего, скончался от резко развившегося хронического заболевания. На теле девочки отсутствуют следы насильственной смерти, а также нет никаких предпосылок к тому, что подросток могла употребить алкоголь или наркотики. Точная причина будет установлена по результатам экспертиз.