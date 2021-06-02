Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Школьница умерла в волгоградском лагере "Орленок" от остановки сердца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Шестнадцатилетняя школьница умерла в детском лагере "Орленок" в Волгограде от остановки сердца, сообщает областной комитет здравоохранения.

По данным ведомства, вечером в среду девушка вместе с подружками из отряда находилась в одной из комнат детского лагеря. В какой-то момент она потеряла сознание и больше не приходила в себя.

"На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орленок", также приехала бригада скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия (продолжались 25 минут) не привели ребенка в чувства - медики, до конца боровшиеся за жизнь девочки, зафиксировали остановку сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок, скорее всего, скончался от резко развившегося хронического заболевания. На теле девочки отсутствуют следы насильственной смерти, а также нет никаких предпосылок к тому, что подросток могла употребить алкоголь или наркотики. Точная причина будет установлена по результатам экспертиз.

Орленок Волгоград

Новости

РКН потребовал от Google снять ограничения с записи эфира "60 минут" на YouTube

Пол Уилан дважды писал Путину письма с просьбой проявить милосердие

Пол Уилан дважды писал Путину письма с просьбой проявить милосердие

Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам на курорты Египта

Что произошло за день: среда, 2 июня

Бесплатную догазификацию будут проводить по принципу "бери-или-плати"

Бесплатную догазификацию будут проводить по принципу "бери-или-плати"
Пандемия коронавируса

Осужденного за шпионаж Пола Уилана вакцинировали "Спутником V"

Осужденного за шпионаж Пола Уилана вакцинировали "Спутником V"
ПМЭФ-2021

Объекты "Северного потока 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Объекты "Северного потока 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Суд в Петушках отказался снять Навального с учета как склонного к побегу

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');