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ПМЭФ-2021

Уголовное дело возбудили по факту оплаты невыполненных работ в Приморье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту оплаты невыполненных работ по государственным контрактам на обустройство автомобильного пункта пропуска Краскино на российско-китайской границе в Приморье.

"Приморская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что в августе 2020 года Владивостокским филиалом ФГКУ Росгранстрой заключены государственные контракты на выполнение работ по текущему ремонту помещений, сооружений и обустройству площадки под размещение бытовых модулей в автомобильном пункте пропуска Краскино", - сообщила в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

Отмечается, что указанные в контракте работы были выполнены лишь частично, однако заказчик оплатил их полностью, в соответствии с актами приемки, содержащими недостоверные сведения. Подрядчику незаконно перечислено более 500 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о срыве поручений по строительству и модернизации погранпереходов в Приморье. Он, в частности, сказал, что водители по 4-5 дней живут в машинах, ожидая проезда. Полпред заявил, что доложит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о невыполнении поручений по строительству и модернизации погранпереходов и инициирует служебную проверку.

Пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье "Пограничный" и "Краскино" являются наиболее востребованными среди участников внешнеэкономической деятельности. Однако состояние их инфраструктуры не позволяет обеспечить беспрепятственное пересечение грузов.

КНР Россия Приморье Краскино Росгранстрой

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