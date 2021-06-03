В Петербурге задержали мужчину за кражу телефона у писателя Пелевина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга нашла карманника, который украл телефон у писателя Александра Пелевина.

Пресс-служба регионального главка МВД в четверг сообщает, что по подозрению в краже в северной столице накануне был задержан 22-летний уроженец Средней Азии.

По данным полиции, ночью 30 мая у входа в бар на улице Некрасова он, "изображая радость встречи", приобнял 32-летнего посетителя. Обнимаясь, задержанный вытащил из кармана мужчины телефон стоимостью 15 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Свою вину подозреваемый не признает.

Оперативники полагают, что подобным "приветствием" мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.

Ранее фигурант дела был судим за грабеж.

По данным источника "Интерфакса", жертвой карманника стал писатель Александр Пелевин. Телефона он лишился, когда отмечал получение литературной премии "Национальный бестселлер-2021". Награда выдается за лучший роман на русском языке, написанный в течение календарного года. Пелевин взял премию за книгу "Покров-17".