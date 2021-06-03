Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

В Петербурге задержали мужчину за кражу телефона у писателя Пелевина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга нашла карманника, который украл телефон у писателя Александра Пелевина.

Пресс-служба регионального главка МВД в четверг сообщает, что по подозрению в краже в северной столице накануне был задержан 22-летний уроженец Средней Азии.

По данным полиции, ночью 30 мая у входа в бар на улице Некрасова он, "изображая радость встречи", приобнял 32-летнего посетителя. Обнимаясь, задержанный вытащил из кармана мужчины телефон стоимостью 15 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Свою вину подозреваемый не признает.

Оперативники полагают, что подобным "приветствием" мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.

Ранее фигурант дела был судим за грабеж.

По данным источника "Интерфакса", жертвой карманника стал писатель Александр Пелевин. Телефона он лишился, когда отмечал получение литературной премии "Национальный бестселлер-2021". Награда выдается за лучший роман на русском языке, написанный в течение календарного года. Пелевин взял премию за книгу "Покров-17".

Петербург Александр Пелевин МВД

Новости

Источник сообщил о гибели человека при взрыве на шахте в Бурятии

ПМЭФ-2021

Осеевский подтвердил уход Эмдина с поста CEO Tele2 в конце июня

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

Издание VTimes закроется 12 июня

Издание VTimes закроется 12 июня

Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

Что случилось этой ночью: четверг, 3 июня

Одиннадцатиклассники 3 и 4 июня сдадут ЕГЭ по русскому языку

РКН потребовал от Google снять ограничения с записи эфира "60 минут" на YouTube

Пол Уилан дважды писал Путину письма с просьбой проявить милосердие

Пол Уилан дважды писал Путину письма с просьбой проявить милосердие
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');