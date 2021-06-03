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В Бурятии подтвердили гибель рабочего на золоторудном руднике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На руднике "Владимирский" действительно погиб один рабочий, его тело уже извлекли и провели медицинское освидетельствование, сообщила "Интерфаксу" заместитель руководителя администрации Окинского района Бурятии Баярма Бакшаханова.

"Пока нет точной информации сколько было рабочих в момент взрыва на руднике. О пострадавших не сообщалось, но если есть, их будут доставлять в Тункинский район, он ближе", - сказала она.

"В штольне работало восемь человек, семеро человек эвакуировались самостоятельно. Один человек, к сожалению, погиб. Работает горноспасательная служба, ведется расследование. Будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры. Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего", - заявил вскоре республики Алексей Цыденов.

Как сообщил "Интерфаксу" главный врач Окинской центральной районной больницы Алина Бакшаханова, других пострадавших и госпитализированных после чрезвычайного происшествия нет.

"Семь человек, которые эвакуировались самостоятельно, получили незначительные травмы, госпитализация никому из них не потребовалась. В дальнейшем будет оказываться психологическая помощь", - сказала она.

Ранее о взрыве на руднике и гибели одного человека "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По предварительной версии, самопроизвольная детонация взрывчатки могла произойти из-за несоблюдения техники безопасности.

Рудник "Владимирский" находится в Окинском районе Бурятии. Лицензией на его разработку владеет ООО "Рифей". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Рифей" зарегистрирована в 1998 году в Иркутске. На паритетных началах принадлежит Алексею Смирнову и Алексею Грибкову.

Бурятия Владимирский Рифей Баярма Бакшаханова Окинский район Алексей Цыденов

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