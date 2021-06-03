Третировавшего дознавателя челябинца отправили лечиться

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд подтвердил решение Ленинского районного суда, который отправил на принудительное лечение жителя Челябинска, преследовавшего дознавателя по его уголовному делу. Об этом сообщила прокуратура региона.

Женщина-дознаватель в 2017 году расследовала и довела до суда уголовное дело о незаконном обороте нракотиков (ч.1 ст.222 УК) и содержании притона для наркозависимых (ч.1 ст.232 УК). По этому делу мужчина получил условный срок.

Как установили следствие и суд, с января 2019 по март 2020 года он регулярно посылал дознавателю SMS с угрозами, звонил ей и угрожал расправой, а также не раз приходил ждать ее у отдела полиции или у ее дома. Женщину взяли под охрану бойцы СОБРа.

В связи с преследованием дознавателя на челябинца завели дело по ч.1 ст.318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По делу провели судебно-психиатрическую экспертизу.

В январе 2021 года Ленинский суд признал мужчину виновным в совершении общественно-опасного деяния и направил на принудительное лечение.

Адвокат осужденного оспорил приговор, указав, что он не совершал общественно-опасное деяние. Также он оспорил заключение эксперта о его психическом состоянии. Областной суд оставил решение первой инстанции в силе.