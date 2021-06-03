Житель Тулы предстал перед судом за кражу у банка 95 млн руб. при сбое ПО

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Советский суд Тулы рассматривает уголовное дело местного жителя, обвиняемого в краже у банка и растрате более 95 млн рублей из-за технической ошибки программного обеспечения, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

По данным следствия, обвиняемый в 2020 году, используя ошибку в ПО при проведении банком транзакций, за сутки 220 раз зачислил на свою карту, открытую в этой финорганизации, деньги, принадлежащие банку. Затем мужчина купил недвижимость на имя третьего лица и совершил многочисленные операции с деньгами банка.

Подсудимый уже возместил банку около 40 млн рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Жителя Тулы судят по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег, приобретенных преступных путем, в крупном и особо крупном размере).