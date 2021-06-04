Один человек погиб при взрыве нефтерезервуара в Крыму

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели человека во время сварочных работ на предприятии по производству нефтепродуктов в крымском городе Щелкино, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в пятницу.

Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел взрыв, в результате один из рабочих получил смертельные травмы, говорится в сообщении.

Руководитель следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).