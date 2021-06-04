Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2ОТКанада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее

Один человек погиб при взрыве нефтерезервуара в Крыму

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели человека во время сварочных работ на предприятии по производству нефтепродуктов в крымском городе Щелкино, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в пятницу.

Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел взрыв, в результате один из рабочих получил смертельные травмы, говорится в сообщении.

Руководитель следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ольга Постнова Крым Щелкино Владимир Терентьев

Новости
ПМЭФ-2021

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным
ПМЭФ-2021

Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Что произошло за день: четверг, 3 июня

Дмитрия Гудкова освободили из ИВС

Дмитрия Гудкова освободили из ИВС
ПМЭФ-2021

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

Трое детей погибли при обрушении дачного дома под Воронежем

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Источник сообщил о возможном освобождении Гудкова в ближайшее время

ПМЭФ-2021

В Петербурге перенесут все концерты, планировавшиеся в дни ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

ПМЭФ-2021

Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');