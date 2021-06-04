В столкновении катера с паромом на Лене пострадали несколько человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На Лене, неподалеку от Якутска катер "Волжанка-87" с пассажирами столкнулся с паромом, несколько человек получили травмы, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, капитан катера "нарушил правила судовождения и допустил столкновение с паромом".

"Проверяется информация об употреблении капитаном спиртных напитков непосредственно во время управления судном. Однако установить его местонахождение пока не удалось. После аварии мужчина скрылся", - добавил собеседник агентства.

На катере было десять человек. Некоторым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, но обошлось без тяжелых травм.