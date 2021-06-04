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Омское Минобразования опровергло поставку тухлого мяса в школы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сведения о поставках в омские школы и детсады испорченной продукции из нелегального цеха по производству мясных полуфабрикатов не подтвердились, сообщает пресс-служба министерства образования Омской области.

Накануне пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора сообщила о выявлении цеха, в котором в условиях антисанитарии производили полуфабрикаты. Некоторые СМИ сообщали, что продукция поставлялась в детские столовые региона.

Как пояснили в омском Минобразования, данный предприниматель осуществлял реализации мясной продукции без внесения данных в электронную систему ФГИС "Меркурий". При этом, заверили чиновники, все поставляемые в образовательные учреждения продукты питания проходят обязательную регистрацию через систему ФГИС "Меркурий", которая обеспечивает контроль за производством и перемещением продукции животного происхождения.

Данный факт исключает возможность поставки некачественных продуктов питания в школы и сады.

Ранее сотрудники Россельхознадзора выявили на территории предприятия несколько рефрижераторов, которые не были подключены к электросети. Около 6 тонн мяса хранилось в них без соблюдения температурного режима, навалом, частично было расфасовано в полиэтиленовые пакеты.

В одном из подсобных помещений проверяющими была также обнаружена новая упаковочная тара: полиэтиленовые пакеты и картонные коробки с этикетками нескольких омских мясоперерабатывающих предприятий.

Документы на мясную продукцию на предприятии отсутствовали, и сейчас сотрудники Россельхознадзора пытаются установить ее происхождение. Специалисты также взяли пробы для оценки ее безопасности для потребителей.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по этому факту проводится проверка. Информация также была направлена в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Омская область Россельхознадзор

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