Кремль не будет объявлять мораторий на законотворчество, затрагивающее оппозицию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что стабильности в России мешает та часть оппозиции, которая нарушает российское законодательство, и объявить мораторий на принятие новых законов в сфере политической жизни страны невозможно, так как ситуация не стоит на месте.

"Стабильности мешает, наверное, та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию. Провоцирование ситуации и выход за рамки закона - да, мешают развитию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на вопрос, не целесообразно ли в России объявить мораторий на принятие новых законов в части развития политической системы, как это делается в других сферах.

Касаясь необходимости изменений в российском законодательстве, которые могут затрагивать, в том числе, и оппозицию, Песков сказал: "Политстроительство - это не статика, это постоянное движение, совершенствование политической системы".

Песков отметил, что это связано с тем, что общество не стоит на месте, страна развивается и сталкивается с новыми вызовами.

"И общество, и страна сталкиваются с новыми вызовами из-за рубежа, новыми вызовами, связанными с различными процессами, в том числе с изменением климата. И это меняет сразу огромное количество параметров. Если объявить мораторий, как вы сказали, на изменение законодательства (в политической сфере - ИФ), то набор вызовов не будет соответствовать ситуации", - сказал пресс-секретарь главы государства.