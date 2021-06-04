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ПМЭФ-2021

Володин счел, что давление недружественных стран на Россию будет продолжаться

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нападки со стороны недружественных стран в отношении России будут продолжаться, и к ним следует быть заранее готовыми.

"Не первый год эти нападки, и в принципе, надо, наконец, для себя осознать, что это будет нас сопровождать, если только Россия будет развиваться", - сказал Володин с площадки ПМЭФ в эфире Первого канала.

Спикер также отметил, что "когда Россия была слабой, - не было нападок, все рукоплескали".

"Сейчас нам важно, переходя от одного этапа развития к другому, понимать что эти вызовы начинались с блокады, санкций. Санкции преодолели. Затем будут вызовы другого уровня", - обозначил Володин.

По его мнению, российская "система должна не только отвечать на эти вызовы, но заранее себя готовить к тому, что они будут".

Он привел в пример создание национальной платёжной системы, карты "Мир".

"Хорошо, что сейчас правительство идёт на шаги совершенно обоснованные, разумные, причём стратегические выверенные, уходя из-под зависимости от доллара", - добавил Володин.

Госдума Вячеслав Володин Мир

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