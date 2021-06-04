Истязавшая детей воспитатель детского центра арестована в Забайкалье

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Воспитатель Балейского центра помощи детям "Маяк" в Забайкальском крае, которая обвиняется в истязании детей, по решению суда взята под стражу. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Егор Марков.

Воспитатель детского центра арестована на два месяца – до 30 июля. Ход расследования поставлен на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание трех несовершеннолетних) возбуждено в отношении 48-летней сотрудницы центра помощи детям "Маяк". По данным следствия, она систематически избивала воспитанников центра – двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку.